"Dalsze obostrzenia są konieczne". Orban wydłuży godzinę policyjną i zakaże zgromadzeń

Premier zapowiedział, że we wtorek parlament ma głosować nad nadzwyczajnymi uprawnieniami dla rządu na 90 dni i jeśli je uchwali, to nowe obostrzenia będą obowiązywać od północy z wtorku na środę.

Ograniczenia w edukacji

Na wniosek Izby Handlowo-Przemysłowej państwo pokryje 80 proc. rezerwacji w hotelach zrobionych do 8 listopada i dotyczących pierwszych 30 dni od zamknięcia. Warunkiem będzie to, by nie zwalniano pracowników i by otrzymywali oni pensję.