Blokują NATO, zbliżają się do Chin. Węgry zawarły porozumienie o bezpieczeństwie

Chiny i Węgry podpisały porozumienie w zakresie bezpieczeństwa, nie ujawniając jednak jego szczegółów. Według agencji Reuters decyzja "symbolizuje zwycięstwo dyplomatyczne" Chin w Unii Europejskiej. Jak zauważa, do tego "niezwykłego ruchu" dochodzi w czasie, gdy "będące sprzymierzeńcem Rosji Węgry działają na rzecz zmniejszenia swojej zależności od Zachodu".

Chiński polityk spotkał z premierem Viktorem Orbanem oraz podpisał w obecności ministra spraw wewnętrznych Sandora Pintera dokumenty dotyczące współpracy w zakresie egzekwowania prawa i bezpieczeństwa. Nie podano jednak do publicznej wiadomości żadnych szczegółów na jej temat.

Viktor Orban wyraził z kolei wolę Węgier "w obecnej, nowej sytuacji, do pogłębiania ich tradycyjnej przyjaźni z Chinami, rozwijania praktycznej współpracy i dalszego wzmacniania wszechstronnego partnerstwa strategicznego, które łączy oba te państwa". Jak stwierdził, "Chiny i Węgry od zawsze traktowały się z szacunkiem, jako równi sobie partnerzy, i wspierały się w zakresie swoich kluczowych interesów i największych trosk".

Węgry blokują NATO, zbliżają się do Chin

W ocenie Reutersa tego typu pakt bezpieczeństwa z Węgrami "symbolizuje zwycięstwo dyplomatyczne" Chin w Unii Europejskiej. Agencja zauważyła, że "to niezwykły ruch" ze strony Budapesztu i Pekinu, a "zapewnienia Chin o współpracy w zakresie bezpieczeństwa pojawiają się w czasie, gdy Węgry, sprzymierzeniec Rosji, przez ostatnią dekadę pod rządami Orbana działały na rzecz zmniejszenia swojej zależności od Zachodu". Agencja przypomina, że Węgry jako jedyny członek NATO wciąż nie wyraziły także zgody na rozszerzenie Sojuszu i wejście do niego Szwecji. Chiny tymczasem wielokrotnie krytykowały NATO, określając go jako "śmiertelne" zagrożenie dla światowego pokoju i stabilności.