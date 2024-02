Blokują NATO, zbliżają się do Chin. Węgry zawarły porozumienie o bezpieczeństwie

Chiny i Węgry podpisały porozumienie w zakresie bezpieczeństwa, nie ujawniając jednak jego szczegółów. Agencja Reutera zauważa, że do tego "niezwykłego ruchu" dochodzi w czasie, gdy "będące sprzymierzeńcem Rosji Węgry działają na rzecz zmniejszenia swojej zależności od Zachodu", oraz gdy jako jedyny członek NATO wciąż nie wyraziły zgody na wejście Szwecji do Sojuszu.

Wang spotkał się także z węgierskim ministrem spraw wewnętrznych Sandorem Pinterem, z którym podpisał umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Nie podano jednak do publicznej wiadomości żadnych szczegółów na jej temat.

Chiny i Węgry zacieśniają relacje

Wang Xiaohong podczas spotkania z Viktorem Orbanem wyraził nadzieję, że Chiny i Węgry będą "pogłębiały współpracę w obszarach obejmujących walkę z terroryzmem, walkę z międzynarodową przestępczością, bezpieczeństwo oraz zdolności do egzekwowania prawa tworzone w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku", poinformowała Xinhua.

Viktor Orban wyraził z kolei wolę Węgier "w obecnej, nowej sytuacji, do pogłębiania ich tradycyjnej przyjaźni z Chinami, rozwijania praktycznej współpracy i dalszego wzmacniania wszechstronnego partnerstwa strategicznego, które łączy oba te państwa". Jak stwierdził, "Chiny i Węgry od zawsze traktowały się z szacunkiem, jako równi sobie partnerzy, i wspierały się w zakresie swoich kluczowych interesów i największych trosk".

Węgry blokują NATO, zbliżają się do Chin

Agencja Reutera zauważa, że "to niezwykły ruch" ze strony Budapesztu i Pekinu, a "zapewnienia Chin o współpracy w zakresie bezpieczeństwa pojawiają się w czasie, gdy Węgry, sprzymierzeniec Rosji, przez ostatnią dekadę pod rządami Orbana działały na rzecz zmniejszenia swojej zależności od Zachodu". Agencja przypomina, że Węgry jako jedyny członek NATO wciąż nie wyraziły także zgody na rozszerzenie Sojuszu i wejście do niego Szwecji. Chiny tymczasem wielokrotnie krytykowały NATO, określając go jako "śmiertelne" zagrożenie dla światowego pokoju i stabilności.