Czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego będą najtrudniejszymi wyborami dla premiera Węgier Viktora Orbana od ponownego przejęcia przez niego władzy w 2010 roku - ocenia politolog Daniel Rona z budapeszteńskiego think tanku 21 Research Center.

Od czternastu lat Fidesz, partia Viktora Orbana, ma stosunkowo najmniejsze szanse na zwycięstwo – twierdzi cytowany w piątek przez dziennik "Nepszava" politolog Daniel Rona z budapeszteńskiego think tanku 21 Research Center, zwracając przede wszystkim uwagę na zły stan węgierskiej gospodarki. - Do 2019 roku Fidesz był w stanie przygotować się do wszystkich wyborów z gospodarką na trajektorii wzrostowej, z rosnącymi płacami realnymi i poprawiającymi się wskaźnikami dobrobytu - mówi politolog.