Ukraina w Unii? Szef MSZ Węgier: My jesteśmy jedyną przeszkodą. To prawda

"To, że Andrij Sybiha nie jest naszym przyjacielem, że nas nienawidzi, że nas atakuje, nie jest niczym nowym, więc to zostawmy. Minister wypowiedział jednak zdanie, z którym w pełni się zgadzamy. Że Węgry są jedyną przeszkodą dla członkostwa Ukrainy w UE. To zdecydowana prawda" - napisał we wtorek na Facebooku szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, komentując wywiad udzielony przez szefa ukraińskiego MSZ Andrija Sybihę.

Peter Szijjarto Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

"Dopóki będziemy rządzić, Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej, ponieważ Ukraińcy sprowadziliby wojnę do UE" - dodał.

W wywiadzie udzielonym portalowi Europejska Prawda szef ukraińskiej dyplomacji stwierdził, że "Węgry są jedyną przeszkodą na drodze Ukrainy do członkostwa w UE". "Co więcej, uważam, że premier Węgier stanowi zagrożenie dla własnego narodu" - zaznaczył dyplomata.

Węgry oskarżają Ukrainę o ingerencję w wybory

Wcześniej we wtorek Szijjarto ogłosił, że do węgierskiego MSZ wezwano ambasadora Ukrainy w Budapeszcie w związku z rzekomą próbą ingerencji Kijowa w wybory zaplanowane na 12 kwietnia tego roku.

"Nie będziemy tolerować żadnej ingerencji w wybory na Węgrzech, w tym prób wpłynięcia na ich wynik i ingerencji w proces wyborczy na korzyść partii TISZA (najważniejszej w kraju partii opozycyjnej - red.). W ostatnich tygodniach prezydent Ukrainy i ukraiński rząd prowadzą otwartą, bezwstydną i agresywną kampanię ingerencji. Ich cel jest jasny: wpłynąć na wybory na Węgrzech na korzyść TISZY" - napisał Szijjarto w komunikacie.

W obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych na Węgrzech premier Viktor Orban i jego ministrowie zaostrzyli krytykę Ukrainy i Unii Europejskiej. Rząd oskarża też główną partię opozycji o reprezentowanie interesów ukraińskich na Węgrzech, czemu ugrupowanie to stanowczo zaprzecza.

Węgierski rząd sprzeciwia się również finansowej i wojskowej pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy oraz jej członkostwu we Wspólnocie.