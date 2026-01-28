Logo strona główna
Świat

Ukraina w Unii? Szef MSZ Węgier: My jesteśmy jedyną przeszkodą. To prawda

Peter Szijjarto
Donald Tusk i Viktor Orban na szczycie UE w Kopenhadze
Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że Węgry są jedyną przeszkodą dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. "To zdecydowana prawda" - skomentował węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

"To, że Andrij Sybiha nie jest naszym przyjacielem, że nas nienawidzi, że nas atakuje, nie jest niczym nowym, więc to zostawmy. Minister wypowiedział jednak zdanie, z którym w pełni się zgadzamy. Że Węgry są jedyną przeszkodą dla członkostwa Ukrainy w UE. To zdecydowana prawda" - napisał we wtorek na Facebooku szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, komentując wywiad udzielony przez szefa ukraińskiego MSZ Andrija Sybihę.

Peter Szijjarto
Peter Szijjarto
Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

"Dopóki będziemy rządzić, Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej, ponieważ Ukraińcy sprowadziliby wojnę do UE" - dodał.

W wywiadzie udzielonym portalowi Europejska Prawda szef ukraińskiej dyplomacji stwierdził, że "Węgry są jedyną przeszkodą na drodze Ukrainy do członkostwa w UE". "Co więcej, uważam, że premier Węgier stanowi zagrożenie dla własnego narodu" - zaznaczył dyplomata.

Węgry oskarżają Ukrainę o ingerencję w wybory

Wcześniej we wtorek Szijjarto ogłosił, że do węgierskiego MSZ wezwano ambasadora Ukrainy w Budapeszcie w związku z rzekomą próbą ingerencji Kijowa w wybory zaplanowane na 12 kwietnia tego roku.

"Nie będziemy tolerować żadnej ingerencji w wybory na Węgrzech, w tym prób wpłynięcia na ich wynik i ingerencji w proces wyborczy na korzyść partii TISZA (najważniejszej w kraju partii opozycyjnej - red.). W ostatnich tygodniach prezydent Ukrainy i ukraiński rząd prowadzą otwartą, bezwstydną i agresywną kampanię ingerencji. Ich cel jest jasny: wpłynąć na wybory na Węgrzech na korzyść TISZY" - napisał Szijjarto w komunikacie.

Może pokierować węgierską dyplomacją. Tak mówi o Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Może pokierować węgierską dyplomacją. Tak mówi o Polsce

W obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych na Węgrzech premier Viktor Orban i jego ministrowie zaostrzyli krytykę Ukrainy i Unii Europejskiej. Rząd oskarża też główną partię opozycji o reprezentowanie interesów ukraińskich na Węgrzech, czemu ugrupowanie to stanowczo zaprzecza.

Węgierski rząd sprzeciwia się również finansowej i wojskowej pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy oraz jej członkostwu we Wspólnocie.

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Węgry Ukraina Peter Szijjarto Unia Europejska Viktor Orban
