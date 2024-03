- Na Węgrzech panuje kryzys moralny, polityczny i gospodarczy - powiedział Peter Magyar na zwołanym w piątek w centrum Budapesztu wiecu, podczas którego ogłosił powstanie ruchu politycznego, a następnie partii. - Nastąpiła utrata zaufania do całej elity politycznej, która rządziła przez 30 lat - dodał.

W piątkowym wiecu z okazji rocznicy rewolucji 1848 roku wzięło udział co najmniej kilkanaście tysięcy osób – podają węgierskie media.

Sondaże dają partii Magyara nawet powyżej 10 proc. poparcia

Pierwsze sondaże dają partii Magyara nawet powyżej 10 proc. poparcia, co stanowi jeden z lepszych wyników wśród partii opozycyjnych. Jednak jak zauważa portal Telex, będzie miał on trudności z budowaniem ugrupowania, ponieważ nie będzie ono zarejestrowane na czerwcowe wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego.