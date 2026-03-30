W mediach rządowych nie istnieje. Ostatnie zaproszenie "wpłynęło we wrześniu 2024 roku"

Magyar walczy o głosy wyborców. Relacja Macieja Warsińskiego Źródło: TVN24

"Peter Magyar nie otrzymał zaproszenia do wystąpienia w mediach publicznych w trakcie kampanii, a ostatnie zaproszenie od telewizji publicznej M1 lub [publicznego - red.] Radia Kossutha wpłynęło we wrześniu 2024 roku" - napisała TISZA w odpowiedzi na pytanie Telexu.

Portal zacytował też wiadomość mediów publicznych, które zapytał o zaproszenie dla lidera węgierskiej opozycji. "Zanim odpowiemy na to pytanie, uważamy za ważne, aby (...) państwa redakcja jasno określiła, z jakich źródeł otrzymuje finansowanie zagraniczne i jaki jest udział tych źródeł w jej działalności" - napisano w odpowiedzi, unikając ustosunkowania się do zadanego pytania dotyczącego kampanii.

Magyar chce debaty z Orbanem

Telex nie otrzymał również odpowiedzi na pytanie o ewentualny plan organizacji przedwyborczej debaty kandydatów na premiera. Według sondażu przeprowadzonego przez 21 Research Center pod koniec stycznia, prawie dwie trzecie Węgrów chciałoby, aby premier Viktor Orban i Peter Magyar zmierzyli się w debacie przed wyborami.

Peter Magyar i Viktor Orban

Orban od miesięcy kategorycznie odrzuca ten pomysł, twierdząc, że jego przeciwnikiem nie jest Magyar, lecz "brukselscy szefowie jego partii: Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej i Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej" - przypomniał Telex.

Lider TISZY zapewnił natomiast, że jest gotów wziąć udział w debacie, o ile będzie brał też w niej udział premier Orban.

Węgierskie wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowy sondaż przed wyborami na Węgrzech. Istotna zmiana

W marcowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 23-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują z kolei na kilkuprocentową przewagę Fideszu.

OGLĄDAJ: Węgrzy poślą Orbana na emeryturę? "Kierunek Tiszy jest jasny" Zobacz cały materiał