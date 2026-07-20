Świat Gambit Magyara "dzieli nawet jego obóz" Oprac. Maciej Wacławik |

Judit Polgar na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Olivier Matthys/PAP/EPA

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Magyar przekazał we wpisie na Facebooku, że w poniedziałek spotka się z Polgar i zapyta, czy przyjmie nominację. "Przez dekady Judit Polgar symbolizowała talent i wytrwałość. Jako najbardziej utytułowana szachistka w historii, przez 26 kolejnych lat prowadziła w światowym rankingu kobiet i jednocześnie znajdowała się w pierwszej dziesiątce najlepszych szachistów na świecie" - napisał szef węgierskiego rządu.

Judit Polgar Źródło zdjęcia: Robin Marchant/Getty Images/Netflix

Dzień wcześniej na tej samej platformie pisał o wizji głowy państwa. "Stanowisko partii Tisza jest takie, że prezydent wolny od przeszłości i zaangażowania w politykę partyjną najlepiej reprezentowałby jedność Węgier" - stwierdził szef węgierskiego rządu.

Polgar miałaby zastąpić usuniętego z urzędu przez parlament Tamasa Sulyoka, politycznego sojusznika byłego premiera Viktora Orbana. W sobotę Sulyok podpisał 17. poprawkę do konstytucji, przewidującą wcześniejsze zakończenie jego kadencji.

Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak m.in. kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Głowę państwa wybiera parlament, a partia Magyara, Tisza, ma tam większość dwóch trzecich głosów.

Zapisała się w historii szachów

49-letnia Polgar brała dział w turniejach, w których rywalizowała z mężczyznami i stała się jedną z czołowych zawodniczek w zdominowanym przez mężczyzn świecie szachów. Pozostaje jedyną kobietą w historii, która przekroczyła granicę 2700 punktów Elo, zarezerwowaną dla najlepszych. Polgar zakończyła swoją karierę ponad dziesięć lat temu, ale nadal aktywnie promuje szachy. Poprzez swą fundację działa również na rzecz edukacji i równych szans.

Dotychczas nie pełniła żadnej funkcji politycznej. Na swoim profilu na Instagramie opisuje się krótko: "Najlepsza szachistka wszech czasów".

Politolog: zapowiedź Magyara dzieli jego obóz

Tygodnik "HVG" zauważył, że część komentujących w sieci decyzję zgadza się z Magyarem w kwestii jego kandydatki na prezydenta, jednak druga grupa oceniła, że Polgar nie jest doświadczona w polityce i nie posiada wiedzy prawniczej, pożądanej na stanowisku głowy państwa.

Potwierdza to politolog Gabor Torok, któery napisał na Facebooku, że nominacja Polgar na głowę państwa to pierwsza zapowiedź Petera Magyara, która - jak widać w komentarzach - "dzieli nawet jego własny obóz". "Przemawiają za nią mocne argumenty: przede wszystkim fakt, że Judit Polgar wywodzi się spoza polityki. Jednocześnie ten status osoby spoza układu może być jej największą wadą: trudno dziś wyobrazić sobie, jak ktoś bez politycznego zaplecza czy znanych poglądów będzie czuwał nad demokratycznym funkcjonowaniem struktur państwowych, jak stanie się istotną przeciwwagą, hamulcem czy czynnikiem ograniczającym władzę" - uznał Torok. Zdaniem analityka prawdziwym wyzwaniem dla kandydatki będzie udowodnienie, że jest nie tylko światowej sławy sportsmenką, ale też osobą kompetentną i przygotowaną do objęcia urzędu prezydenta.

Redagował AM