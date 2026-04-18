Świat Policzono 100 procent głosów. Tisza zwiększyła przewagę Oprac. Filip Czerwiński |

Węgry. Peter Magyar udziela wywiadu w publicznej telewizji

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę po godzinie 18.30 opublikowano pełne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech. W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie Węgier Tisza zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP - 52 mandaty, a skrajnie prawicowa partia Mi Hazank - sześć mandatów. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

Po przeliczeniu 98 procentów wszystkich głosów, w poniedziałek 13 kwietnia, Narodowe Biuro Wyborcze podawało, że Tisza może liczyć na 138 mandatów, a Fidesz-KDNP - na 55 mandatów. Ostatnie do przeliczenia głosy były tymi, które zostały oddane za granicą i drogą korespondencyjną. Ostatecznie zakończono ten proces w sobotę, po sześciu dniach.

Wielka zmiana na Węgrzech

Po 16 latach u władzy Fidesz Viktora Orbana - po wyborach parlamentarnych przeprowadzonych 12 kwietnia - utracił władzę. Peter Magyar, lider Tiszy, obiecał prowadzić politykę przyjaźniejszą wobec Unii Europejskiej i Ukrainy niż jego poprzednik. Zadeklarował, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, którzy uzyskali azyl na Węgrzech, szybko zostaną poddani ekstradycji.

Peter Magyar rozmawia z dziennikarzami

W środę przewodniczący Tiszy spotkał się z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem, który - jak przyznał po rozmowie Magyar - zapewnił go, że przekazanie władzy nastąpi szybko. Prezydent Sulyok zadeklarował też podczas spotkania z Magyarem, że powierzy mu misję utworzenia rządu. Magyar kilkakrotnie wzywał głowę państwa - mianowaną w 2024 roku przez parlament kontrolowany przez Orbana - do złożenia dymisji.

Viktor Orban w tle spotkania Magyara z prezydentem

Oczekuje się, że nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony w połowie maja.