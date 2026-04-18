Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Policzono 100 procent głosów. Tisza zwiększyła przewagę

|
Peter Magyar rozmawia z dziennikarzami
Węgry. Peter Magyar udziela wywiadu w publicznej telewizji
Źródło: Hirado.hu
Węgierskie Narodowe Biuro Wyborcze podało ostateczne wyniki wyborów, które odbyły się 12 kwietnia. Opozycyjna partia Tisza zdobyła 141 mandatów, a Fidesz - 52 mandaty. Przewaga partii Petera Magyara wyraźnie powiększyła się, co jest niespodzianką, gdyż od kilku dni do przeliczenia pozostawało mniej niż dwa procent głosów.

W sobotę po godzinie 18.30 opublikowano pełne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech. W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie Węgier Tisza zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP - 52 mandaty, a skrajnie prawicowa partia Mi Hazank - sześć mandatów. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

Po przeliczeniu 98 procentów wszystkich głosów, w poniedziałek 13 kwietnia, Narodowe Biuro Wyborcze podawało, że Tisza może liczyć na 138 mandatów, a Fidesz-KDNP - na 55 mandatów. Ostatnie do przeliczenia głosy były tymi, które zostały oddane za granicą i drogą korespondencyjną. Ostatecznie zakończono ten proces w sobotę, po sześciu dniach.

Wielka zmiana na Węgrzech

Po 16 latach u władzy Fidesz Viktora Orbana - po wyborach parlamentarnych przeprowadzonych 12 kwietnia - utracił władzę. Peter Magyar, lider Tiszy, obiecał prowadzić politykę przyjaźniejszą wobec Unii Europejskiej i Ukrainy niż jego poprzednik. Zadeklarował, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, którzy uzyskali azyl na Węgrzech, szybko zostaną poddani ekstradycji.

Peter Magyar rozmawia z dziennikarzami
Peter Magyar rozmawia z dziennikarzami
Źródło: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

W środę przewodniczący Tiszy spotkał się z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem, który - jak przyznał po rozmowie Magyar - zapewnił go, że przekazanie władzy nastąpi szybko. Prezydent Sulyok zadeklarował też podczas spotkania z Magyarem, że powierzy mu misję utworzenia rządu. Magyar kilkakrotnie wzywał głowę państwa - mianowaną w 2024 roku przez parlament kontrolowany przez Orbana - do złożenia dymisji.

Viktor Orban w tle spotkania Magyara z prezydentem
Źródło: YouTube / @Magyar Péter Hivatalos

Oczekuje się, że nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony w połowie maja.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

Udostępnij:
Tagi:
WęgryPeter MagyarViktor OrbanFidesz
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
18 1925 fpf cl-0002
Afera Zondacrypto ma wątek na "być może komisję śledczą"
Polska
imageTitle
Górnik dogonił lidera
EUROSPORT
Opady deszczu nocą
Deszcz zacznie padać w nocy, w dzień opadów będzie więcej
METEO
50 min
pc
Izolowanie, wtórna wiktymizacja i terapeuta, który staje się guru
Superwizjer. Podcast
Dziura w suficie
Przebiła się przez sufit, wylądowała na kanapie
METEO
imageTitle
Z kim zagrają Polacy na mistrzostwach świata w koszykówce 3x3?
EUROSPORT
imageTitle
Porażka za porażką reprezentacji Polski kobiet
EUROSPORT
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Kontenerowiec przepływający przez cieśninę Ormuz został trafiony "nieznanym pociskiem"
BIZNES
Urodzinowa trasa TVN24. Siemiatycze
Pierwszy przystanek na jubileuszowej trasie. Tak było w Siemiatyczach
Polska
shutterstock_1957987474
Chcą się chronić się przed dronami. Postawią 14 wież na granicy
Świat
imageTitle
Wyeliminowała Świątek, ale kluczyków do Porsche nie otrzyma
EUROSPORT
imageTitle
Grabara popsuł debiut pierwszej trenerce w Bundeslidze
EUROSPORT
Przymrozek
Nie tylko ulewy. Nadciąga spore ochłodzenie. W górach może sypnąć śniegiem
METEO
2026-04-18T161235Z_1_LWD363318042026RP1_RTRWNEV_C_3633-UKRAINE-SHOOTING-SUPERMARKET-0008
Chodził ulicą i strzelał do ludzi. Został zabity przez policję
Świat
Siły ONZ w Libanie (zdjęcie podglądowe)
Pocisk moździerzowy spadł w pobliżu konwoju polskiego kontyngentu
Świat
Michał Istel
"Chcemy pokazać, co robimy na co dzień w redakcji Konkret24"
25 lat TVN24
imageTitle
Przedwczesny finał Pucharu Polski dla Wisły
EUROSPORT
imageTitle
Niedosyt Kowalskiego. Trzykrotny mistrz świata wygrał pierwszą sesję
EUROSPORT
imageTitle
Bardzo ważne rozstrzygnięcie w meczu potencjalnych spadkowiczów
EUROSPORT
Auta pod śniegiem
Wyłaniają się spod zwałów brudnego śniegu
METEO
imageTitle
Nigdy tego nie zapomni. Polak na schodkach Crucible Theatre
EUROSPORT
Waldemar Buda, Piotr Mueller, Michał Dworczyk, Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński, Marcin Horała, Robert Gontarz i Krzysztof Szczucki w Toruniu
Bez Rozwoju Plus, za to z Polskim Ładem pod nowym szyldem. Politycy PiS w Toruniu
Polska
Do zdarzenia doszło w Cesarce pod Strykowem (Łódzkie)
Poszła z psem na spacer, niemal zginęła. "Nie pamiętam kompletnie nic"
Piotr Krysztofiak
Donald Trump
Trump atakuje Hiszpanię. "Absolutnie okropne"
BIZNES
imageTitle
Polak szaleje na zapleczu Bundesligi
EUROSPORT
26 min
pc
"Ludzie upierali się, że tak pachną pieniądze"
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny, by upamiętnić bohaterów powstania w getcie warszawskim
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki
"Prezydent doskonale wie". Rzecznik rządu uderza
BIZNES
Cate Blanchett zagra Marthę Stewart
Wielka dama kina zagra Marthę Stewart
Kultura i styl
Policjanci w trakcie pościgu
Policyjny pościg. Kierowca uciekał z narkotykami, wywęszył go pies
Szczecin
