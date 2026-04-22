Świat

Ujawnią tajne archiwa. To "zadanie numer jeden"

Partia Tisza, Petera Magyara, wygrała wybory na Węgrzech
Magyar: rząd Tiszy będzie starał się zawrzeć sojusz z każdym sąsiadem
Źródło: TVN24
Nowy węgierski rząd otworzy archiwa komunistycznych służb bezpieczeństwa - zapowiedział przyszły szef kancelarii Petera Magyara. W przeciwieństwie między innymi do Polski, na Węgrzech nazwiska współpracowników tajnych służb z czasów komunizmu nigdy nie zostały ujawnione, a dostęp do ich akt pozostaje znacznie ograniczony.

W środę Balint Ruff, którego Peter Magyar wyznaczył na kandydata na szefa kancelarii premiera, przekazał w rozmowie z portalem Valasz Online, że otwarcie archiwów tajnej policji będzie jego "zadaniem numer jeden".

- To zadanie dla historyków, ale będę w stanie dopilnować, by nowy rząd stworzył do tego odpowiednie warunki, to znaczy, że zapewni możliwość prowadzenia badań bez politycznej presji - zadeklarował.

Ruff zapowiedział także, że zamierza powołać urząd zajmujący się odzyskiwaniem miliardów forintów utraconych w wyniku korupcji, a także będzie nadzorował sprawy europejskie, tak by Magyar mógł ściśle kontrolować pracę nad odblokowaniem funduszy unijnych.

Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?

Gabriela Sieczkowska

Węgry nadal bez pełnej lustracji

Reuters zwrócił uwagę, że Węgry - w przeciwieństwie do innych krajów byłego bloku wschodniego takich jak między innymi Polska, czy Czechy - nigdy oficjalnie nie ujawniły nazwisk współpracowników komunistycznych tajnych służb, chociaż na przestrzeni lat niektóre z nich przedostawały się do mediów.

Interesanci mogą uzyskać dostęp do swoich własnych akt, ale nie do dokumentów dotyczących innych osób, w tym byłych informatorów - podkreśliła agencja.

Historyk Krisztin Ungvary, będący zagorzałym zwolennikiem pełnej transparentności w tym zakresie, powiedział w wygłoszonym w 2023 roku wykładzie, że gdy "przeszłość dawnych osób publicznych nie jest jawna, będą one nieustannie narażone na szantaż ze strony tych, którzy mają dostęp do informacji o ich przeszłości".

Ultimatum Magyara. Dał im 40 dni

Wybory i zmiana władzy na Węgrzech

Partia Tisza pod przewodnictwem Petera Magyara zdobyła w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Wynik ten daje ugrupowaniu większość konstytucyjną. Frekwencja w wyborach wyniosła 78,99 procent.

Politycy Tiszy w czasie wieczoru wyborczego
Politycy Tiszy w czasie wieczoru wyborczego
Źródło: Robert Hegedus/PAP/EPA

Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów na Węgrzech urzędujący od 16 lat premier Viktor Orban przyznał się do porażki. Ostatecznie Fidesz zdobył 52 mandaty.

Mikołaj Stępień
