Węgierska opozycja krytykuje Viktora Orbana po wyroku TSUE ws. mechanizmu warunkowości

Węgierska zjednoczona opozycja po środowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie skargi Polski i Węgier dotyczącej tzw. mechanizmu warunkowości oświadczyła, że każdy węgierski obywatel zapłaci cenę za antydemokratyczne rządy premiera Viktora Orbana. "Widać stawkę kwietniowych wyborów: jeśli wygra Fidesz, nie będziemy mieć dostępu do funduszy należących się Węgrom i węgierskiej gospodarce" – napisano.

"Po dzisiejszej decyzji TSUE jednoznacznie wiadomo, że z powodu antydemokratycznych działań rządu Orbana od tej pory każdy węgierski obywatel będzie płacić poważną, wymierną finansowo cenę" – napisała zjednoczona opozycja w oświadczeniu. W dokumencie wyrażono przekonanie, że Unia Europejska z pewnością użyje mechanizmu warunkowości wobec Węgier, gdyż został on przyjęty dlatego, że wydarzenia na Węgrzech jasno pokazały, iż "UE była dotąd prawie bezradna, gdy rząd któregoś państwa członkowskiego bez skrupułów kradł należące się ludziom pieniądze unijne".

"W świetle dzisiejszej decyzji jeszcze wyraźniej widać stawkę kwietniowych wyborów: jeśli wygra Fidesz, nie będziemy mieć dostępu do funduszy należących się Węgrom i węgierskiej gospodarce" – napisano.

Szef kancelarii premier Węgier ostrzega przed "rozbiciem Unii"

Gergely Gulyas - szef kancelarii premiera - zapewnił , że dopóki na Węgrzech rządzi konserwatywny Fidesz, dopóty krajowi nie zostaną odebrane fundusze unijne. Zaznaczył, że ponieważ Unia Europejska nie ma własnych pieniędzy, tylko pochodzą one z poszczególnych krajów, to mimo że są nazywane funduszami unijnymi, "są to nasze pieniądze i nam się należą".