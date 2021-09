Gergely Karácsony o recepcie na zwycięstwo z Orbanem. Wywiad z burmistrzem Budapaszetu

Trudna współpraca samorządów z rządem Orbana

Zapytany, na ile trudno jest być opozycyjnym burmistrzem na Węgrzech, przyznaje, że współpraca z rządem "przeważnie się nie udaje". – Rząd nie może znieść tego, że to, co nasza opozycja, samorządy osiągają na poziomie samorządowym stanowi rywalizację dla rządu węgierskiego –tłumaczy

Zdaniem burmistrza Budapesztu "to polityczna kwestia władzy absolutnej". – Nie chodzi o to, czy potrafimy współpracować, ale o to, że oni chcą nas zdławić – ocenia.