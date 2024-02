Parlament Węgier wskazał Tamasa Sulyoka na nowego prezydenta

Sulyok, dotychczasowy prezes Trybunału Konstytucyjnego, był kandydatem rządzącej koalicji Fidesz-KDNP, która posiada większość dwóch trzecich miejsc w parlamencie, potrzebnych do wyboru głowy państwa.

Rezygnacja Katalin Novak

Do ułaskawienia doszło pod pretekstem wizyty papieża Franciszka w Budapeszcie w kwietniu 2023 roku. Novak darowała również wówczas karę skrajnie prawicowemu aktywiście Gyorgy'owi Budahazy'emu, skazanemu za terroryzm.

Nie pierwsza głowa państwa zmuszona do ustąpienia

To nie pierwsza głowa państwa wskazana przez rządzący Fidesz, która została w ostatnich latach zmuszona do ustąpienia. Wcześniej, w 2012 roku z urzędu prezydenta zrezygnował Pal Schmitt, który dwa lata wcześniej był kandydatem Fideszu. Podał się do dymisji w związku ze sprawą plagiatu swojej pracy doktorskiej.