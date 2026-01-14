Logo strona główna
Świat

Nowe prawo na Węgrzech może uniemożliwić wydanie Polsce Ziobry i Romanowskiego

pap_20230922_0PD (1)
Ziobro: jestem wdzięczny Orbanowi za jego odwagę
Źródło: TVN24
Na Węgrzech 1 stycznia weszła w życie ustawa, która zabrania ekstradycji osób ściganych europejskim nakazem aresztowania (ENA), jeśli mają status uchodźcy w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Ostatnio na Węgrzech azyl otrzymali Zbigniew Ziobro i jego żona, a wcześniej - Marcin Romanowski.

22 grudnia w węgierskim Dzienniku Urzędowym opublikowano nowelizację ustawy, według której od 1 stycznia 2026 roku węgierskie sądy muszą odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania, jeśli został on wydany przeciwko osobie uznanej za uchodźcę przez Węgry lub inne państwo członkowskie UE - poinformował węgierski tygodnik "HVG".

Były minister sprawiedliwości, a obecnie poseł PiS Zbigniew Ziobro powiedział w środę w rozmowie z TVN24, że azyl na Węgrzech otrzymał 22 grudnia. Dostała go również jego żona, Patrycja Kotecka, chociaż nie jest ścigana przez polskie organy i nie postawiono jej żadnych zarzutów. Pod koniec 2024 roku azyl na Węgrzech otrzymał też były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, ścigany za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

ZOBACZ TEŻ: "Zawsze będę walczył, nikt mnie nie złamie". Wywiad ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
12 min
Bartosz Lewandowski
Ziobro z azylem na Węgrzech. Prawnik byłego ministra o powodach
Opinie i wydarzenia
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
W Budapeszcie będą bezpieczni? "Nie założyłbym się"
Polska
Zbigniew Ziobro
"Nie zadziało się wcześniej nic, co wskazywałoby, że sądy jakoś zasadziły się na Ziobrę"
Polska

Coraz więcej informacji o decyzji o azylu

Wcześniej o fakcie otrzymania przez Ziobrę azylu informował jeden z jego obrońców, adwokat Bartosz Lewandowski. Prawnik przekonywał, że decyzję tę podjęto z powodu naruszeń praw i wolności w Polsce oraz działań między innymi prokuratury, w wyniku których doszło do represji politycznych.

We wtorek Ziobro mówił w radiu RMF FM, że o otrzymaniu azylu dowiedział się w drugiej połowie grudnia, natomiast nie pamięta dokładnie, kiedy zwrócił się w tej sprawie do władz Węgier, oraz że pewne rzeczy organizował jego węgierski prawnik. Ziobro dodał, że wystąpił o ochronę międzynarodową także dla swojej żony Patrycji Koteckiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Ziobro
Od kiedy ma azyl? Ziobro w TVN24 ujawnił datę
Polska
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Co z wynagrodzeniem Ziobry? Czarzasty: ręka mi nie zadrży
Polska
Sędzia Izabela Ledzion (zdjęcie z 2016 roku)
Nowa sędzia w sprawie Romanowskiego. Nie została wylosowana
Polska

Komentując sprawę przyznania Ziobrze azylu, szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że azyl na Węgrzech otrzymało kilka osób, które "w Polsce byłyby narażone na prześladowania polityczne". - Demokracja i praworządność w Polsce są w kryzysie i są zagrożone - ocenił.

Zarzuty wobec Ziobry i wniosek o areszt

Wobec Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Na początku listopada ubiegłego roku Sejm uchylił Ziobrze immunitet poselski i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Następnie prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Wówczas okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce - był wtedy w Budapeszcie, później pojawiał się także w Brukseli.

W połowie listopada ubiegłego roku prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia i odroczył posiedzenie do czwartku, 15 stycznia.

OGLĄDAJ: "Zawsze będę walczył, nikt mnie nie złamie". Wywiad ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie
pc

"Zawsze będę walczył, nikt mnie nie złamie". Wywiad ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica