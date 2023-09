Orban: Węgry nie spieszą się z poparciem przystąpienia Szwecji do NATO

Premier Węgier Viktor Orban przyznał, że jego rząd nie spieszy się z poparciem przystąpienia Szwecji do NATO. W ostatnim czasie węgierscy politycy, w tym minister spraw zagranicznych oraz szef parlamentu, ostro krytykowali Sztokholm za treści w jednym z filmów edukacyjnych dla uczniów, w którym mówi się o pogarszaniu się stanu węgierskiej demokracji od czasu dojścia do władzy Orbana.

- Rząd Węgier nie spieszy się z poparciem przystąpienia Szwecji do NATO. Najpierw Budapeszt chce okazania szacunku ze strony Sztokholmu – poinformował w poniedziałek w parlamencie premier Viktor Orban , odpowiadając na zarzuty opozycji o wstrzymywanie zatwierdzenia akcesji Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W ostatnim czasie węgierscy politycy, w tym minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto oraz szef parlamentu Laszlo Kover, ostro krytykowali Sztokholm za treści w jednym z filmów edukacyjnych dla uczniów, w którym mówi się o pogarszaniu się stanu węgierskiej demokracji od 2010 roku, czyli od czasu dojścia do władzy Orbana. Jak stwierdził Orban, sam fakt powstania w Szwecji filmu krytykującego węgierską demokrację nie jest istotny, ale jeśli jest on rozpowszechniany wśród uczniów, to sprawa staje się polityczna.