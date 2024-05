"Nepszava": wojna na Ukrainie zaszkodzi Fideszowi w wyborach samorządowych

Jak przypomina dziennik, przed ostatnimi wyborami samorządowymi w 2019 r. we wschodnich Węgrzech tysiące osób, głównie z podwójnych obywatelstwem węgierskim i ukraińskim, uzyskiwało fikcyjne adresy. "Czasami w jednym domu zameldowanych było ponad 100 osób" - zaznacza "Nepszava". "W dniu ostatnich wyborów samorządowych (…) czas przekraczania granicy na przejściu granicznym Zahony został dziwnie przyspieszony i zamiast wcześniejszego oczekiwania od pięciu do sześciu godzin, busy pełne pasażerów były w stanie płynnie przekroczyć granicę w ciągu kilku minut" - dodaje. Jednak jej zdaniem wojna na Ukrainie znacząco wpłynie na ograniczenie zjawiska "przygranicznej turystyki wyborczej" przed czerwcowym głosowaniem, co według gazety może pogrzebać szanse wielu kandydatów na burmistrzów z ramienia Fideszu w miejscowościach przy wschodniej granicy.