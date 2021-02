Krytyczne wobec władz radio musi zakończyć nadawanie. "Wysoce wątpliwe podstawy prawne" decyzji

"Decyzja o nieprzedłużeniu koncesji dla krytycznego wobec władz węgierskiego Klubradia jest oparta na wysoce wątpliwych podstawach prawnych" - napisał dyrektor Generalny do spraw Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej Roberto Viola w liście skierowanym do węgierskiego ambasadora przy UE. Zaapelował o "podjęcie pilnych działań, by zapewnić przestrzeganie wymogów unijnego prawa".

- Jako argument podano to, że dwa razy spóźniliśmy się z raportami. Dokładnie tak samo zachowała się inna stacja radiowa, która w przeciwieństwie do nas otwarcie sprzyja władzy. Jej koncesja została przedłużona - mówił w rozmowie z reporterem TVN24 prezes Klubradia Andras Arato .

List z Komisji Europejskiej do węgierskiego ambasadora

Swoje obawy wobec naruszania wolności prasy na Węgrzech wyraziła Komisja Europejska. Dyrektor Generalny do spraw Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej Roberto Viola napisał list, którego adresatem jest węgierski ambasador przy Unii Europejskiej Tibor Stelbaczky. Reuters dotarł do treści pisma datowanego na 12 lutego.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił, że Węgry powinny szanować prawo do wolności wypowiedzi i prowadzenia działalności gospodarczej. "Proszę o zapewnienie, by wykorzystanie tej częstotliwości mogło być kontynuowane do czasu, gdy ostateczne decyzje w sprawie odrzucenia wniosku staną się prawnie wiążące" - napisał. Zaapelował też, by węgierskie władze podjęły "pilne działania (...), by zapewnić przestrzeganie wymogów unijnego prawa przy jednoczesnym uniknięciu nieodwracalnej szkody" dla Klubradia. Przedstawiciel KE napisał, że powody zdjęcia rozgłośni z anteny są oparte na "wysoce wątpliwych podstawach prawnych".