"To było szokujące, ciągnięto ją jak psa". Sprawa Włoszki sądzonej na Węgrzech wywołała oburzenie

39-latce grozi 11 lat więzienia

Do napaści, w której udział miała brać Salis, doszło po corocznym wiecu neonazistów w węgierskiej stolicy. Nagranie ze zdarzenia obiegło wówczas media na Węgrzech. Widać na nim, jak grupa osób kopie i bije leżącego na ziemi obywatela tego kraju. W związku ze sprawą oprócz Salis zatrzymano też dwóch obywateli Niemiec. Jeden z nich przyznał się do winy i wymierzono mu już karę trzy i pół roku więzienia. Salis oskarżana jest o spisek w celu popełnienia napaści skutkującej poważnymi obrażeniami ciała, za co grozi jej do 11 lat więzienia. Do winy się jednak nie przyznaje. Prokuratura twierdzi, że kobieta przyjechała do Węgier specjalnie po to, by "przeprowadzić gwałtowne ataki, które mogłyby spowodować poważne obrażenia u osób uważanych za mające skrajnie prawicowe poglądy".