Viktor Orban spyta Węgrów o członkostwo Ukrainy w UE

W piątek, po nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej, Viktor Orban w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że Węgrzy będą mogli się wypowiedzieć na temat tego, czy chcą, by Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej. - Mamy tak zwany schemat konsultacji narodowych, z których regularnie korzystamy do zbierania opinii, więc użyjemy ich właśnie teraz - powiedział.

Zapowiedź następuje po tym, jak unijni przywódcy przyjęli konkluzje w sprawach obronności , lecz zapisy dotyczące wsparcia Ukrainy poparły wszystkie unijne państwa oprócz Węgier. W reakcji na to w serwisie X rzecznik węgierskiego rządu Balazs Orban napisał, że akcesja Ukrainy do UE "wymaga odpowiedzialnej decyzji" i nie może zostać podjęta "ponad głowami ludzi", dlatego "po raz pierwszy, Węgrzy mają w Europie szansę zdecydować, czy popierają członkostwo Ukrainy w UE, czy nie".

Konsultacje narodowe na Węgrzech

Węgierskie konsultacje narodowe polegają na wysyłaniu do wszystkich uprawnionych do głosowania Węgrów listów, w których znajdują się pytania na dany temat. Mogą oni wybrać odpowiedź z dostępnej listy, często do wyboru są jedynie opcje "tak" lub "nie". Konsultacje nie są prawnie wiążące, ale Budapeszt często korzysta z nich, by konsolidować obywateli wokół różnych aspektów polityki rządu. Opozycja i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego uważają konsultacje za narzędzie propagandowe.