Radio krytyczne wobec Orbana nie odzyskało częstotliwości

Węgierski regulator odrzucił wniosek prywatnego Klubradia o odzyskanie używanej wcześniej przez tę rozgłośnię częstotliwości. Konkurs na tę częstotliwość zamknięto, nie wyłaniając zwycięzcy. Klubradio to stacja krytyczna wobec polityki rządu Viktora Orbana i często występują tam politycy opozycji.

Rada Mediów Narodowego Urzędu do spraw Mediów i Komunikacji (NMHH) przeanalizowała ofertę konkursową Klubradia, które było jedynym oferentem, i stwierdziła w czwartek, że w kilku punktach nie odpowiada ona wyznaczonym warunkom.

Uznano, że "przedstawiony plan programu nie odpowiadał podstawowym warunkom nadawania, zawierał sprzeczności, których nie sposób rozstrzygnąć na podstawie dotychczasowych decyzji sądu, oraz obiektywne błędy". Jak dodała Rada, firma będąca w niepewnej sytuacji gospodarczej nie jest odpowiednim podmiotem do wyłącznego wykorzystywania częstotliwości. Z tego powodu Rada doszła do wniosku, że nie jest zapewnione "zgodne z prawem i efektywne wykorzystywanie frekwencji do celów publicznych". Od decyzji tej można się odwołać.