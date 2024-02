Prezydent Węgier formalnie ustępuje. Media: rezygnacja może opóźnić proces akcesji Szwecji do NATO

Prezydent Węgier Katalin Novak w poniedziałek oficjalnie podała się do dymisji w związku ze skandalem wokół ułaskawienia osoby skazanej za tuszowanie pedofilii. Nacjonalistyczne ugrupowanie Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank) zgłosiło pierwszego kandydata na nową głowę państwa. Węgierskie media zwracają uwagę, że rezygnacja Katalin Novak może odbić się na procesie ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO.

Katalin Novak przesłała oficjalne pismo o rezygnacji do przewodniczącego parlamentu Laszlo Kovera, który według prawa przejmie na najbliższe tygodnie jej obowiązki. Parlament będzie miał teraz 15 dni na przyjęcie rezygnacji, co ma nastąpić zaraz po otwarciu wiosennej sesji 26 lutego.

Opozycyjna partia zgłasza pierwszego kandydata na prezydenta Węgier

Pierwszą kandydaturę zgłosiła w poniedziałek opozycyjna partia o profilu nacjonalistycznym – Ruch Naszej Ojczyzny. Jest to Magdolna Csath (ur. w 1943 roku), ekonomistka, która w 2002 roku starała się o mandat poselski z listy skrajnie prawicowej Węgierskiej Partii Sprawiedliwości i Życia (MIEP); ugrupowanie nie przekroczyło wówczas progu wyborczego.

Ruch Naszej Ojczyzny przedstawia Csath jako kandydatkę ponad podziałami, jednak do oficjalnego jej zgłoszenia potrzeba jednej piątej posłów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Ruch Naszej Ojczyzny posiada tylko sześciu deputowanych.

Media: rezygnacja może opóźnić proces akcesji Szwecji do NATO

Rezygnację prezydent komentują węgierskie media. "Jako prezydent wielokrotnie wzywała parlament do głosowania za przystąpieniem Szwecji do NATO" - przypomina Telex. Według komentatorów oczekiwanie na wybór nowej głowy państwa nie wpłynie jednak na dokończenie procesu ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO.