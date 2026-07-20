Świat Utytułowana szachistka może zostać nową prezydentką Węgier. Jednogłośne poparcie rządzących Oprac. Filip Czerwiński |

Prezydent Węgier Tamas Sulyok zainaugurował sesję Zgromadzenia Narodowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Gilbert Carrasquillo/WireImage/GettyImages

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Przewodnicząca frakcji Tisza w węgierskim parlamencie Andrea Bujdoso podkreśliła w poniedziałek, że ugrupowanie jednogłośnie popiera kandydaturę szachistki Judit Polgar na urząd prezydenta Węgier. Polgar miałaby zastąpić na stanowisku Tamasa Sulyoka, sojusznika byłego premiera Viktora Orbana.

Bujdoso przekazała, że frakcja jednomyślnie uważa Polgar za najbardziej odpowiednią kandydatkę na stanowisko głowy państwa. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższym posiedzeniu klubu parlamentarnego - dodała.

Judit Polgar Źródło zdjęcia: Gilbert Carrasquillo/WireImage/GettyImages

Poprzedni prezydent usunięty z urzędu

Przedstawicielka Tiszy podkreśliła, że prezydent stanowi wyraz jedności narodu i czuwa nad demokratycznym funkcjonowaniem struktur państwowych. W jej opinii dotychczasowy prezydent Tamas Sulyok nie spełniał żadnego z tych wymogów.

W sobotę Sulyok poinformował, że podpisał przegłosowaną przez parlament poprawkę Tiszy do konstytucji, zgodnie z którą jego kadencja skończy się przed ustawowym terminem, przed marcem 2029 roku.

Bujdoso zarzuciła Sulyokowi, że "nigdy nawet nie wspomniał o tym, że na Węgrzech nie istniała konkurencja rynkowa, a w kulturze, nauce i sporcie liczyli się jedynie ci, którzy popierali Fidesz" - partię byłego premiera Viktora Orbana, której głosami został wybrany na prezydenta w 2024 roku.

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Judit Polgar preferowana przez Petera Magyara

Premier Peter Magyar, odnosząc się do kandydatury mistrzyni szachowej Judit Polgar, zaznaczył, że "ciężar spoczywający na przyszłym prezydencie jest ogromny".

- Potrzebujemy szefa państwa, który kocha swój kraj, rozumie wagę wypowiadanych słów, potrafi zachować spokój, wysłuchać odmiennych opinii i wziąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wspólnym obowiązkiem wszystkich Węgrów jest wzniesienie się ponad codzienne rzeczywiste lub tylko odczuwane krzywdy, znalezienie odpowiedniego kandydata oraz podjęcie mądrej i sprawiedliwej decyzji - podkreślił szef rządu.

Na Węgrzech głowę państwa wybiera parlament, a Tisza ma w nim większość dwóch trzecich głosów.

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Ekspert: brak doświadczenia jest problemem Polgar, nie Węgier

Polgar zakończyła karierę sportową ponad 10 lat temu, ale nadal aktywnie promuje szachy. Poprzez swoją fundację działa też na rzecz edukacji i równych szans. Dotychczas nie pełniła żadnej funkcji politycznej.

Brak doświadczenia politycznego Judit Polgar nie jest przeszkodą dla kraju, a może być problemem dla niej samej - ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Marton Schlanger, ekspert budapeszteńskiego think tanku Instytut Republikon.

- W węgierskim systemie parlamentarnym, w przeciwieństwie do polskiego, uprawnienia prezydenta są ograniczone, a jego rola ma charakter głównie reprezentacyjny. Jednym z niewielu przywilejów jest prawo łaski - uprawnienie, z którego prezydent z pewnością będzie korzystał bardzo ostrożnie po skandalu z 2024 roku, który doprowadził do rezygnacji ówczesnej głowy państwa Katalin Novak - zauważył Schlanger.

- Ze względu na ograniczone kompetencje osoby sprawującej ten urząd, uważam, że brak doświadczenia politycznego [Polgar - red.] nie stanowi problemu dla kraju. Może być co najwyżej przeszkodą dla niej samej - ocenił ekspert.

Dodał, że fakt, iż Polgar wcześniej nie angażowała się w politykę, "może być atutem, ponieważ nikt nie ma szczególnych powodów, by żywić do niej niechęć, a wręcz przeciwnie - cieszy się ona dużą popularnością jako najbardziej utytułowana szachistka, arcymistrzyni, na świecie".