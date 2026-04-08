Jak 16 lat rządów Orbana zmieniło Węgry?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dokumenty, do których dotarło Politico, datowane są na grudzień 2025 roku i zostały podpisane przez węgierskiego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto oraz rosyjskiego ministra zdrowia Michaiła Muraszkę po ich spotkaniu w Moskwie. Według portalu treść 12-punktowego porozumienia nie była znana wcześniej opinii publicznej.

Dokumenty "podkreślają, jak bliskie stosunki Budapeszt i Moskwa chcą nawiązać", stwierdzono. "Pojawiają się kolejne dowody na to, że premier Viktor Orban próbuje zwrócić się ku Wschodowi i zintegrować Węgry z Rosją pod względem gospodarczym i politycznym" - twierdzi portal.

Zobowiązali się do pogłębienia relacji

Politico podaje, że w porozumieniu Węgry i Rosja zobowiązały się do pogłębienia relacji gospodarczych, handlowych, energetycznych i kulturalnych. Wśród uzgodnionych podpunktów znaleźć się miało m.in. zobowiązanie do "odwrócenia negatywnej tendencji w obustronnym handlu" po spadku obrotów spowodowanym sankcjami Unii Europejskiej wobec Rosji.

Porozumienie otwiera też rosyjskim przedsiębiorstwom możliwość rozpoczęcia realizacji nowych projektów związanych z energią elektryczną i wodorem na Węgrzech oraz zacieśnienia współpracy w zakresie ropy naftowej, gazu i paliwa jądrowego - zauważył portal.

Z tekstu porozumienia - według Politico - wynika też, że Budapeszt zgodził się rozważyć możliwość wzmocnienia nauczania języka rosyjskiego na Węgrzech, sprowadzając nauczycieli z Rosji, a także zgodził się na zacieśnienie wzajemnego uznawania kwalifikacji i uruchomienie programów wymiany dla studentów.

Według cytowanych dokumentów podczas grudniowego spotkania przedstawiciele obu krajów omówili "aktualne kwestie dotyczące dwustronnej współpracy handlowej i gospodarczej, wspólnych działań w sektorze energetycznym, przemyśle, służbie zdrowia, rolnictwie, budownictwie i innych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także w sferze kultury i spraw humanitarnych" oraz podkreślili znaczenie "rozwijania długoterminowych, wzajemnie korzystnych więzi między obydwoma krajami".

Orban zadeklarował Rosji pomoc "w każdy możliwy sposób"

We wtorek portal Bloomberg ujawnił informacje o przebiegu rozmowy telefonicznej przywódców Węgier i Rosji, do której doszło w grudniu 2025 roku. W jej trakcie Viktor Orban miał zadeklarować Władimirowi Putinowi daleko idącą gotowość do pomocy. "Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób" - miał powiedzieć węgierski premier. "W każdej sprawie, w której mogę służyć pomocą, jestem do dyspozycji" - miał dodać Orban.

Victor Orban i Władimir Putin na plakacie węgierskiej opozycji

W niedzielę na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, w których opozycyjna TISZA ma szansę odsunąć od władzy rządzący od 16 lat Fidesz. Według ostatnich niezależnych sondaży partia ta ma wyraźną przewagę nad partią Orbana.

