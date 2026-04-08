Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Politico o nieznanym wcześniej porozumieniu Węgier i Rosji. Podkreśla, "jak bliskie stosunki chcą nawiązać"

Orban i Putin na plakacie węgierskiej opozycji
Jak 16 lat rządów Orbana zmieniło Węgry? Materiał Jakuba Loski
Źródło: TVN24 BiS
Powołując się na nieznany wcześniej dokument, portal Politico informuje, że węgierski rząd podpisał w grudniu porozumienie z Rosją o zacieśnieniu współpracy. W 12-punktowym planie uzgodniono między innymi zobowiązanie do "odwrócenia negatywnego trendu w obustronnym handlu" po spadku obrotów spowodowanym sankcjami Unii Europejskiej wobec Rosji.

Dokumenty, do których dotarło Politico, datowane są na grudzień 2025 roku i zostały podpisane przez węgierskiego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto oraz rosyjskiego ministra zdrowia Michaiła Muraszkę po ich spotkaniu w Moskwie. Według portalu treść 12-punktowego porozumienia nie była znana wcześniej opinii publicznej.

Dokumenty "podkreślają, jak bliskie stosunki Budapeszt i Moskwa chcą nawiązać", stwierdzono. "Pojawiają się kolejne dowody na to, że premier Viktor Orban próbuje zwrócić się ku Wschodowi i zintegrować Węgry z Rosją pod względem gospodarczym i politycznym" - twierdzi portal.

Zobowiązali się do pogłębienia relacji

Politico podaje, że w porozumieniu Węgry i Rosja zobowiązały się do pogłębienia relacji gospodarczych, handlowych, energetycznych i kulturalnych. Wśród uzgodnionych podpunktów znaleźć się miało m.in. zobowiązanie do "odwrócenia negatywnej tendencji w obustronnym handlu" po spadku obrotów spowodowanym sankcjami Unii Europejskiej wobec Rosji.

Porozumienie otwiera też rosyjskim przedsiębiorstwom możliwość rozpoczęcia realizacji nowych projektów związanych z energią elektryczną i wodorem na Węgrzech oraz zacieśnienia współpracy w zakresie ropy naftowej, gazu i paliwa jądrowego - zauważył portal.

Z tekstu porozumienia - według Politico - wynika też, że Budapeszt zgodził się rozważyć możliwość wzmocnienia nauczania języka rosyjskiego na Węgrzech, sprowadzając nauczycieli z Rosji, a także zgodził się na zacieśnienie wzajemnego uznawania kwalifikacji i uruchomienie programów wymiany dla studentów.

Według cytowanych dokumentów podczas grudniowego spotkania przedstawiciele obu krajów omówili "aktualne kwestie dotyczące dwustronnej współpracy handlowej i gospodarczej, wspólnych działań w sektorze energetycznym, przemyśle, służbie zdrowia, rolnictwie, budownictwie i innych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także w sferze kultury i spraw humanitarnych" oraz podkreślili znaczenie "rozwijania długoterminowych, wzajemnie korzystnych więzi między obydwoma krajami".

Orban zadeklarował Rosji pomoc "w każdy możliwy sposób"

We wtorek portal Bloomberg ujawnił informacje o przebiegu rozmowy telefonicznej przywódców Węgier i Rosji, do której doszło w grudniu 2025 roku. W jej trakcie Viktor Orban miał zadeklarować Władimirowi Putinowi daleko idącą gotowość do pomocy. "Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób" - miał powiedzieć węgierski premier. "W każdej sprawie, w której mogę służyć pomocą, jestem do dyspozycji" - miał dodać Orban.

Victor Orban i Władimir Putin na plakacie węgierskiej opozycji
Victor Orban i Władimir Putin na plakacie węgierskiej opozycji
Źródło: "Fakty" TVN

W niedzielę na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, w których opozycyjna TISZA ma szansę odsunąć od władzy rządzący od 16 lat Fidesz. Według ostatnich niezależnych sondaży partia ta ma wyraźną przewagę nad partią Orbana.

OGLĄDAJ: Biznes zięcia Orbana. "Przetargi za każdym razem szyte pod jego firmę"
zięć Orbana z żoną

Biznes zięcia Orbana. "Przetargi za każdym razem szyte pod jego firmę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Politico, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: "Fakty" TVN

Udostępnij:
Tagi:
WęgryRosja
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

