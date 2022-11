Reuters: unijni politycy przeciwko wypłacaniu pieniędzy Węgrom

czytaj dalej

Dwa dni ostrzału spowodowały rozległe zniszczenia w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - ocenił Instytut Badań nad Wojną (Institute for the Study of War) w opublikowanej we wtorek analizie. Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi "zintensyfikował konsultacje mające na celu ustanowienie strefy ochronnej w Zaporoskiej Elektrowni" - poinformowała MAEA w komunikacie.