Rządząca koalicja zbojkotowała posiedzenie parlamentu w sprawie akcesji Szwecji do NATO

Rządząca na Węgrzech koalicja Fidesz-KDNP zbojkotowała w poniedziałek nadzwyczajne posiedzenie parlamentu w sprawie akcesji Szwecji do NATO, które zostało zwołane na wniosek opozycji. Na głosowanie w tej kwestii trzeba będzie poczekać przynajmniej do końca lutego.

Poniedziałkowe posiedzenie zostało zwołane przez marszałka Laszlo Kovera na wniosek opozycji, która domaga się od Fideszu jak najszybszego przyjęcia Szwecji do NATO. Wobec braku posłów koalicji na sali, nie zebrano kworum potrzebnego do przeprowadzenia głosowania.

W parlamencie pojawili się za to ambasadorowie kilku państw Sojuszu, w tym ambasador USA David Pressman. W ubiegłym tygodniu politycy zarówno Partii Demokratycznej, jak też republikanów wezwali Węgry do jak najszybszego przyjęcia szwedzkiego wniosku.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami koalicja rządząca zbojkotowała obrady, tak jak to już czyniła w przeszłości. W niedzielę rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie rządu w Sopronie na północnym zachodzie kraju, co zapowiadało ten scenariusz.

"Ratyfikacja przystąpienia Szwecji do NATO może nastąpić na początku zwykłej sesji parlamentarnej, ale będzie to wymagało spotkania obu premierów w Budapeszcie" – napisał w poniedziałek na Facebooku Mate Kocsis, lider frakcji parlamentarnej Fideszu. "Jeśli przystąpienie do NATO jest ważne dla Szwedów, przyjadą tutaj, tak jak pojechali do Turcji" – dodał polityk.