Na Węgrzech ma powstać Urząd Ochrony Suwerenności. "Próba wywołania efektu mrożącego"

Węgierskie organizacje pozarządowe oskarżają rząd Viktora Orbana o próbę uciszenia wszelkich krytycznych głosów pod jego adresem. To konsekwencja nowego projektu ustawy o ochronie suwerenności państwa, złożonego przez rządzący Fidesz. Dokument przewiduje między innymi utworzenie Urzędu Ochrony Suwerenności i karę więzienia za przyjmowanie zagranicznej pomocy finansowej.

W wydanym w środę oświadczeniu siedem czołowych węgierskich organizacji pozarządowych ostrzegło, że nowa, zaproponowana przez rządzący Fidesz ustawa o ochronie suwerenności państwa to element szerszych działań mających na celu tłumienie sprzeciwu. "Ustawa jest częścią prób rządzących uciszania wszelkich krytycznych głosów" - podkreślono.

Ustawa o ochronie suwerenności państwa na Węgrzech

Projekt ustawy o ochronie suwerenności państwa złożył we wtorek Mate Kocsis, lider frakcji parlamentarnej Fideszu. Dokument przewiduje, że za przyjmowanie zagranicznej pomocy finansowej przez kandydatów w wyborach i organizacje ich wspierające będzie groziło do trzech lat pozbawienia wolności. Na jego mocy ma również powstać Urząd Ochrony Suwerenności, który badałby organizacje korzystające z finansowania z zagranicy, których celem jest wpływanie na debatę publiczną, sporządzałby roczne sprawozdania dotyczące suwerenności państwa oraz miał szereg innych uprawnień. Do jego zadań należałoby też analizowanie środków podejmowanych przez inne kraje w celu ochrony suwerenności i wydawanie zaleceń dla rządu, a także współpraca w tym zakresie ze służbami bezpieczeństwa państwa.