"Stara, cwana metoda" Orbana. "Nie jest to pierwszy raz"

Chociaż parlament Węgier unieważnił ustawę dotyczącą finansowania organizacji obywatelskich otrzymujących wsparcie z zagranicy, wprowadził inne rozwiązania uderzające w organizacje pozarządowe. – Nie jest to pierwszy raz, kiedy rząd słyszy niekorzystne dla siebie wyroki dotyczące niezgodności z prawem europejskim, jednocześnie jest przygotowany do wprowadzenia innych restrykcji – mówił w programie "Polska i Świat" w TVN24 redaktor naczelny "Visegrad Insight" Wojciech Przybylski.

- Parlament musi wykonać nakazy europejskiego Trybunału, ponieważ inaczej na Węgry nałożone by były kary – tłumaczył w programie "Polska i Świat" w TVN24 Wojciech Przybylski z "Visegrad Inside". – Węgrzy ociągali się z wprowadzeniem tych zmian, ale ostatecznie je stosują. Przede wszystkim skasowali piętnowanie organizacji pozarządowych, jak robią to Rosjanie pod mianem zagranicznych agentów. To były te organizacje, które otrzymują pieniądze z zagranicy – dodał.