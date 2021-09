Czesi pomogą Węgrom w ochronie granicy z Serbią

50 czeskich policjantów zostanie wysłanych na Węgry, by pomagać przy ochronie zewnętrznej granicy strefy Schengen - poinformował w poniedziałek wicepremier i minister spraw wewnętrznych Czech Jan Hamaczek. Czesi spędzą tam dwa miesiące.

- Republika Czeska jasno daje do zrozumienia, że mimo iż nie mamy granicy zewnętrznej Schengen, jesteśmy solidarni i pomagamy na granicy zewnętrznej - powiedział Jan Hamaczek. Dodał, że czeski udział w ochronie granicy strefy Schengen wyniósł w ciągu czterech lat około 55 milionów euro.

Orban i Babisz na granicy węgiersko-serbskiej

22 września, podczas wizyty Babisza na Węgrzech, szefowie rządów obu państw wspólnie odwiedzili granicę węgiersko-serbską w pobliżu przejścia Roszke, które Węgry zbudowały w 2015 roku w szczytowym momencie kryzysu migracyjnego. Podczas wspólnej inspekcji na granicy Orban ostrzegł, że Węgry wkrótce po raz kolejny staną w obliczu rosnącej presji migracyjnej. Zwrócił uwagę, że to właśnie przez jego kraj wielu Afgańczyków próbuje dostać się do Unii Europejskiej.

W 2015 roku rząd Orbana zbudował na granicy z Serbią liczące 175 kilometrów ogrodzenie z drutu kolczastego, aby powstrzymać bezprecedensowy napływ migrantów do kraju. Tamtego roku do Europy przez Węgry dostało się ponad 400 tysięcy ludzi. Podobny "mur" węgierskie władze zbudowały potem na granicy z Chorwacją. Podczas wizyty Babisza Orban podkreślił, że choć węgierskie ogrodzenia są skuteczne, do efektywnej ochrony granic może być potrzebna większa liczba funkcjonariuszy.