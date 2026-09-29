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Świat

Były szef węgierskiej prokuratury: to Viktor Orban zlecił zatrzymanie ukraińskiego konwoju

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Viktor Orban
Węgry zdecydowały o wydaleniu rosyjskich dyplomatów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS
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Viktor Orban osobiście wydał rozkaz zatrzymania w marcu konwoju ukraińskiego banku - oświadczył we wtorek były szef węgierskiej Centralnej Prokuratury Śledczej (KNYF) Pal Furcht. Na wypowiedź śledczego zareagował premier Peter Magyar, który zapowiedział kolejne przesłuchania w sprawie.

"Sprawa tak zwanego konwoju ze złotem została sfabrykowana z przyczyn politycznych" - napisał Furcht, który w czerwcu zrezygnował z funkcji szefa KNYF, w liście otwartym opublikowanym na profilu facebookowym Loranta Horvatha - prawnika reprezentującego ukraińskich kurierów.

"Było oczywiste, że 3 marca premier Viktor Orban osobiście polecił służbom specjalnym zatrzymanie ukraińskich kurierów w dniu 5 marca" - dodał były szef prokuratury.

We wtorek do listu Furchta odniósł się premier Węgier Peter Magyar. "Były prokurator generalny twierdzi, że poprzedni szef rządu polecił służbom specjalnym i innym organom przeprowadzenie bezprawnej operacji w sprawie konwoju ze złotem. W związku z tym wkrótce powinny nastąpić kolejne przesłuchania" – napisał.

Fidesz o zatrzymaniu konwoju

Wypowiedź skomentowała też partia Fidesz byłego premiera. "Ukraińska mafia zinfiltrowała instytucje państwowe i opłaca dziesiątki osób na Węgrzech" - oświadczyło ugrupowanie Orbana, cytowane przez agencję MTI.

Fidesz stwierdził, że rząd tej partii położył kres procederowi "transportowania przez ukraińską mafię ogromnych sum pieniędzy przez terytorium Węgier", a węgierskie władze za swoje działania zasługują na uznanie, a nie oskarżenia.

Na początku marca węgierskie służby zatrzymały dwa pojazdy należące do ukraińskiego państwowego Oszczadbanku wraz z siedmioma jego pracownikami. Wszystkie przewożone środki - 40 milionów dolarów, 35 milionów euro oraz 9 kilogramów złota - skonfiskowano.

Węgry zwróciły Ukrainie całą zajętą sumę na początku maja - po wyborach parlamentarnych wygranych przez Tiszę obecnego premiera Magyara, ale jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na nowego szefa rządu. 17 czerwca Magyar ogłosił, że Węgry wszczynają wewnętrzne postępowanie mające wyjaśnić decyzje organów państwowych w sprawie ukraińskiego transportu.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Viktor OrbanWęgryPeter MagyarUkraina
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