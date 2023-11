Szef muzeum wpuścił nieletnich na wystawę w Muzeum Narodowym, został zwolniony. W tle ustawa o LGBT

W następstwie dochodzenia rządowego ustalono, że muzeum stwierdziło, że nie ma prawa prosić zwiedzających o dowód tożsamości w celu ustalenia ich wieku, jednak na swojej stronie internetowej zamieściło komunikat wzywający osoby poniżej 18. roku życia, by nie odwiedzały wystawy.

Szef Muzeum Narodowego stracił posadę

W poniedziałek minister kultury i innowacji Janos Csak poinformował w oświadczeniu, że dyrektor Muzeum Narodowego Laszlo Simon został zwolniony za "niedopełnienie obowiązków prawnych instytucji". Simon przyznał, że doszło do zwolnienia go, jednak zaprzeczył, jakoby muzeum celowo naruszyło jakiekolwiek przepisy. Argumentował, że muzeum "bezzwłocznie" poinformowało o ograniczeniu wiekowym na swojej stronie internetowej.

Laszlo Simon to były poseł partii Fidesz Viktora Orbana. Jak zauważyli dziennikarze Reutera, we wcześniejszym poście na Facebooku, "jak na ironię", dziękował partii Mi Hazank za rozpropagowanie wystawy po tym, gdy w weekend przed wejściem do muzeum utworzyły się długie kolejki.