To, że Węgry blokują prawie połowę wszystkich decyzji unijnych dotyczących Ukrainy, w szczególności ósmy pakiet refundacji krajom członkowskim za dostarczoną pomoc, budzi najwyższą irytację - także Polski - oświadczył szef MSZ Radosław Sikorski po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Podkreślił, że Polska ma prawo do 450 milionów euro.

Według szefa polskiej dyplomacji blokada wsparcia dla Ukrainy przez Węgry była najbardziej burzliwym punktem obrad ministrów spraw zagranicznych w poniedziałek. - To, że Węgry blokują prawie połowę wszystkich decyzji unijnych dotyczących Ukrainy i że blokują w szczególności ósmy pakiet refundacji krajom członkowskim za pomoc dostarczoną Ukrainie, budzi najwyższą irytację, w tym Polski - podkreślił.

Jak powiedział, Polska ma prawo do refundacji w wysokości 450 milionów euro. - Gdy te pieniądze wpłyną na fundusz modernizacji Wojska Polskiego, to Wojsko Polskie będzie mogło kupować za to nowy sprzęt - zaznaczył.