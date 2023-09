Ambasador USA w Budapeszcie: Węgrzy obejmują się z Ławrowem, a przeciwstawiają Szwecji

Ambasador USA w Budapeszcie David Pressman w swoim wpisie na platformie X (dawniej Twitter) wyliczył, że "w ostatnich tygodniach przedstawiciele Węgier przyjęli w Budapeszcie objętego sankcjami polityka Chińskiej Partii Komunistycznej, zamieszanego w ludobójstwo, otrzymali odznaczenie od wspierającego Putina patriarchy Cyryla oraz obejmowali się z ministrem spraw zagranicznych Rosji, zachęcając innych do tego samego".

"Jednocześnie sprzeciwili się... Szwecji" – dodał Pressman, przytaczając list otwarty ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto do szefa MSZ Szwecji w sprawie filmu edukacyjnego krytykującego węgierską demokrację, który jest rozpowszechniany wśród uczniów w Szwecji.

Ambasador USA otwarcie krytykuje Węgry

W zeszłym tygodniu w trakcie sesji ZO ONZ w Nowym Jorku Szijjarto ponownie spotkał się z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem, twierdząc, że zachodni politycy powinni zrobić to samo. Wcześniej, na początku września, w Budapeszcie przebywała chińska delegacja polityków z regionu Sinciang, gdzie władze chińskie brutalnie represjonują mniejszość ujgurską.

Po przybyciu na Węgry we wrześniu 2022 r. ambasador USA David Pressman otwarcie krytykuje stosunek rządu w Budapeszcie do wojny na Ukrainie, co kilkukrotnie spotkało się z reakcją rządzących, w tym samego Viktora Orbana.