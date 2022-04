Ambasador Ukrainy wezwana do MSZ Węgier

Ambasador Ukrainy na Węgrzech została w środę wezwana do węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powiedziano jej, że ukraińscy przywódcy powinni przestać obrażać Węgry – poinformował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

- Rozumiemy, że w interesie Ukraińców mogło leżeć co innego i nie kwestionujemy tego: dla nich najważniejszy jest interes ukraiński, dla nas - dobro Węgrów. Ale nie możemy zostawić bez komentarza jednego: nikomu nie wolno sobie pozwalać na ocenianie demokratycznej decyzji Węgrów – oznajmił Szijjarto.

Według niego nie do przyjęcia są wypowiedzi o "powstawaniu systemów totalitarnych, o współudziale w przestępstwach podczas wojny i ubolewania z powodu woli narodu węgierskiego". - Czas, by ukraińscy przywódcy skończyli obrażać Węgry i przyjęli do wiadomości wolę narodu węgierskiego – podkreślił.