Była tłumaczka Putina z zakazem wjazdu do Polski obserwatorką OBWE na Węgrzech

Kampania wyborcza na Węgrzech. Marcin Warsiński o narracji Fideszu i "plakatach, które straszą"

Sekretarz generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Roberto Montella, cytowany w czwartek przez VSquare, bronił zaangażowania byłej tłumaczki Władimira Putina w misję na Węgrzech, pisząc do Marty Pardavi, współprzewodniczącej Węgierskiego Komitetu Helsińskiego, że decyzja została podjęta przez niego osobiście i kobieta cieszy się jego zaufaniem.

Pardavi, która udostępniła portalowi swoją korespondencję z Montellą, zażądała natychmiastowego odwołania Bojarskiej, ostrzegając, że jej obecność może negatywnie wpłynąć na węgierskich działaczy społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy i opozycjonistów. Jak zaznaczyła, obecność Bojarskiej może uniemożliwić tym osobom swobodną rozmowę z międzynarodowymi obserwatorami.

"Liczne europejskie źródła bezpieczeństwa narodowego poinformowały, że wszyscy tłumacze Putina są dokładnie sprawdzani przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) i tylko najbardziej lojalni mogą tłumaczyć dla prezydenta Rosji" - powiedziało VSquare jedno ze źródeł.

"Bojarska albo współpracuje z rosyjskim wywiadem, albo werbuje agentów, biorąc pod uwagę zarówno jej poprzednią rolę, jak i obecne stanowisko w kluczowej instytucji międzynarodowej. Osoby, które spotykają ją podczas misji na Węgrzech, są poważnie narażone na znalezienie się na radarze rosyjskich służb wywiadowczych" - dodało.

Portal przypomniał, że chociaż OBWE zapewniała, że wszyscy jej pracownicy sprzeciwiają się rosyjskiej agresji na Ukrainę, Bojarska często odwiedzała Rosję już po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, utrzymuje adres w Moskwie, a wielu z jej krewnych pracuje dla rosyjskich instytucji państwowych lub organizacji powiązanych z państwem.

Ma zakaz wjazdu do Polski

Bojarska często towarzyszyła Putinowi i szefowi dyplomacji Siergiejowi Ławrowowi w ich podróżach zagranicznych. Tłumaczyła między innymi podczas rozmów przywódcy Rosji z amerykańskimi prezydentami Donaldem Trumpem i Barackiem Obamą czy też na spotkaniu Ławrowa z byłym doradcą Trumpa Johnem Boltonem.

W 2022 roku trafiła na listę cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Decyzję podjęto w momencie, gdy Bojarska pracowała już w OBWE, powołując się na jej związki z Kremlem i zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

Wcześniej w marcu dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi powiadomił, że powiązana z Kremlem sieć trolli Matrioszka włączyła się w kampanię przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, promując między innymi fałszywe antyukraińskie treści, wpisujące się w narrację premiera Węgier Viktora Orbana i jego rządu.

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna TISZA prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W lutowym sondażu firmy Median partia Magyara uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

Opracował Adam Styczek /akw