Świat Prezydent odmawia Magyarowi. "Nie ma żadnej przesłanki" Oprac. Adrian Wróbel |

Magyar do prezydenta: czas odejść, póki jest to możliwe

"Obecnie nie ma żadnej prawnej ani konstytucyjnej przesłanki, która uzasadniałaby moją rezygnację" - stwierdził Sulyok.

"Pozostaję wierny złożonej przysiędze i dopóki sprawowanie mojego urzędu nie będzie niemożliwe, zamierzam wypełniać powierzony mi mandat" - dodał.

Podkreślił, że wybory parlamentarne decydują o rządzie i składzie parlamentu, a nie o prezydencie, wybieranym na Węgrzech przez parlament. Zapytany, czy Magyarowi uda się usunąć go ze stanowiska, Sulyok odparł, że "nie może przewidywać, co się wydarzy, ponieważ nie zna żadnego konkretnego programu czy projektu legislacyjnego [w tej sprawie - red.]".

W odpowiedzi na wywiad Sulyoka Magyar napisał w poniedziałek na Facebooku, że Węgry potrzebują prezydenta, który nie jest lojalny wobec żadnego obozu politycznego i ponownie nazwał go "marionetką upadłego systemu". "Musisz odejść! I odejdziesz" - dodał.

Premier kontra prezydent

Magyar wezwał prezydenta do rezygnacji już w noc wyborczą 12 kwietnia, a następnie wielokrotnie zapowiadał, że jeśli Sulyok, którego nazywał "marionetką Orbana", nie zrezygnuje sam, zostanie usunięty z urzędu. Szefowi państwa i innym mianowanym przez poprzednie władze urzędnikom dał czas na złożenie rezygnacji do 31 maja.

Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych partii Fideszu byłego premiera Viktora Orbana - trwa do marca 2029 roku.

Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.

Proces odwołania głowy państwa wymaga zatwierdzenia przez co najmniej dwie trzecie deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym. Partia Tisza Petera Magyara posiada taką większość w obecnej kadencji parlamentu. Ostateczna decyzja należy jednak do 15-osobowego Trybunału Konstytucyjnego, w którym sędziów mianowała poprzednia większość parlamentarna, kierowana przez Orbana.