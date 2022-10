Posłowie przeprowadzili kontrolę. "W Polsce nie ma wystarczającej ilości węgla"

Na gębę jest powiedziane, żeby się nie martwić, bo węgiel jest, a jak go nie ma dzisiaj, to jutro na pewno będzie, jest totalny bałagan - mówił poseł klubu Lewicy Tomasz Trela. Polityk z innymi parlamentarzystami tego klubu przeprowadził kontrole poselskie w sprawie dostępności węgla w Polsce w spółkach Węglokoks i PGE Paliwa oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W czwartek na konferencji zorganizowanej przed KPRM Trela podkreślił, że w obydwu spółkach, które nadzoruje wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin , panuje "totalny bałagan". Jak dodał, nie ma harmonogramów planowanych dostaw węgla i jednocześnie nikt nie chce pokazać umów. - Na gębę jest powiedziane, żeby się nie martwić, bo węgiel jest, a jak go nie ma dzisiaj, to jutro na pewno będzie - zaznaczył poseł.

Trela: w Polsce nie ma wystarczającej ilości węgla

Według niego w trakcie kontroli politycy Lewicy ustalili, że premier Morawiecki zobowiązał spółki do zapewnienia 5,5 miliona ton węgla do końca kwietnia 2023 roku. Przypomniał, że po wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel zapotrzebowanie w Polsce wynosi 8,5 miliona ton.

Poseł Trela dodał, że w Sejmie procedowany jest obecnie projekt ustawy dotyczący dystrybucji węgla przez samorządy. - Panie premierze, proszę dać gwarancję, że każdy samorządowiec będzie mógł kupić węgiel dla swoich obywateli, by później sprzedać im go po dwa tysiące złotych za tonę, bo na dzisiaj takiej gwarancji nie ma - zwrócił się do Sasina. - Myśmy to sprawdzili wczoraj i potwierdzili dzisiaj: w Polsce nie ma wystarczającej ilości węgla, żeby każdy obywatel, który węgiel chce nabyć, mógł go nabyć - oświadczył.