Premier Hiszpanii Pedro Sanchez został w niedzielę ponownie wybrany na lidera Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE). Przed ugrupowaniem, które walczy z zarzutami korupcji, postawił zadanie wygrania wyborów lokalnych i regionalnych w 2027 roku i "powrót do rządów w całej Hiszpanii". - Trzymaj się, Pedro. Nie podawaj się do dymisji. Ponieważ my, Hiszpanie, zamierzamy cię wyrzucić, w sposób wolny i demokratyczny - zareagował w niedzielę Alberto Nunez Feijoo, szef opozycyjnej PP.