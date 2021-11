Szósta ofiara tragedii na paradzie bożonarodzeniowej. Sprawca oskarżony o morderstwa pierwszego stopnia

Chłopiec szóstą ofiarą tragedii w Waukeshy

Pozostałe ofiary śmiertelne to cztery kobiety w wieku 52-79 oraz 81-letni mężczyzna. Wśród 62 osób, które odniosły obrażania w czasie parady, 18 to dzieci - przekazała policja. Kilka osób nadal przebywa w szpitalach w stanie krytycznym.

Historia kryminalna oskarżonego

W ostatnim przypadku, do którego doszło 5 listopada, miał przejechać swoją partnerkę samochodem na parkingu stacji benzynowej. Kobieta odniosła obrażenia i trafiła do szpitala, a Brooks do aresztu. Wyszedł z niego w miniony piątek po wpłaceniu kaucji w wysokości tysiąca dolarów. Stało się to, choć toczą się wobec niego dwa inne postępowania w sprawie narażania bezpieczeństwa innych z użyciem niebezpiecznej broni.