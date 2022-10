Turysta uszkodził dwa antyczne popiersia w Muzeach Watykańskich. "Zachowywał się dziwnie"

Do incydentu doszło w środę rano w części ekspozycji znanej pod nazwą Galeria Chiaramonti. To najstarsza część Muzeów Watykańskich, założona w 1807 roku. Wystawionych tam jest ponad tysiąc starożytnych rzeźb, popiersi, posągów, urn i sarkofagów. Ustawione są między innymi na masywnych półkach przy ścianach i to stamtąd turysta zrzucił dwa rzymskie popiersia na marmurową posadzkę.