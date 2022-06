Zarzuty zaniedbań w sprawie pedofilii, rezygnacja biskupa z godności kardynalskiej. "Papież przyjął tę prośbę"

W Belgii na wieść o tej nominacji doszło do polemiki, bo dostojnikowi zarzucono, że nie dość stanowczo reagował na przypadki pedofilii, gdy był biskupem Gandawy do 2019 roku. Chodzi o uchybienia w prowadzeniu dwóch spraw dotyczących sprawców nadużyć seksualnych wobec nieletnich.

Biskup odmówił przyjęcia godności kardynała

W czwartek episkopat Belgii w wydanym komunikacie podał, że "aby nie dopuścić do tego, by ofiary nadużyć zostały ponownie zranione" nominacją kardynalską, biskup van Looy poprosił papieża, by zwolnił go z jej przyjęcia.