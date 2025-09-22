Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W Watykanie powraca "proces stulecia"

Księżyc nad placem św. Piotra
Kardynał Angelo Becciu (nagranie archiwalne)
Źródło: Reuters
Po ponad półtora roku od wyroku pierwszej instancji rusza proces apelacyjny zhańbionego kardynała Angelo Becciu. Włoski duchowny odwołał się od wyroku pięciu i pół lat więzienia za poważne nadużycia finansowe.
Kluczowe fakty:
  • Włoski kardynał Angelo Becciu - kiedyś numer trzy w hierarchii Stolicy Apostolskiej - został skazany za sprzeniewierzenie pieniędzy i nadużycie urzędu.
  • O kardynale głośno zrobiło się ponownie w marcu tego roku, gdy chciał uczestniczyć w konklawe.
  • Teraz - po ponad półtora roku od ogłoszenia kar w pierwszej instancji - rozpocznie się proces apelacyjny w nowej sali Trybunału Watykańskiego.

W poniedziałek przed Trybunałem Państwa Watykańskiego rozpocznie się proces apelacyjny włoskiego kardynała Angelo Becciu, pochodzącego z Sardynii niegdyś bardzo wpływowego kardynała, który w latach 2011-2018 zastępcą sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej (trzecią osobą w hierarchii Watykanu), a następnie prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Becciu został skazany w pierwszej instancji na pięć i pół roku więzienia za nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami Sekretariatu Stanu. Razem z nim od wyroku odwołało się sześcioro innych skazanych.

Oprócz purpurata apelację złożyły osoby, które w tym procesie otrzymały kary od roku i 10 miesięcy do 7 lat więzienia między innymi za oszustwa i korupcję. Są wśród nich finansiści i były pracownik Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Ksiądz zdefraudował ponad milion złotych. Jest wyrok
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ksiądz zdefraudował ponad milion złotych. Jest wyrok

Wrocław

Wraca "proces stulecia"

Trwającą ponad dwa lata i zakończoną w grudniu 2023 roku sprawę sądową przed Trybunałem w Watykanie nazwano wtedy "procesem stulecia", głównie dlatego, że na ławie oskarżonych zasiadł kardynał, któremu zarzucono nadużycia finansowe. Był to tam także rekordowy proces, bo w jego trakcie odbyło się 86 rozpraw.

Proces dotyczył czasu, gdy kardynał Becciu był do 2018 roku zastępcą sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Media ujawniły, że za sumę ponad 300 milionów euro dokonano wtedy inwestycyjnego zakupu luksusowej nieruchomości w Londynie ze środków Sekretariatu Stanu, pochodzących między innymi ze świętopietrza, czyli datków od wiernych na potrzeby papieskiej posługi, a także na wsparcie działalności apostolskiej i charytatywnej. Kamienica została potem sprzedana po znacznie niższej cenie. Straty, jakie poniósł Sekretariat Stanu w wyniku tej transakcji, oszacowano na co najmniej 139 milionów euro.

Kiedyś numer trzy, teraz wykluczony. Kardynał chce się dostać na konklawe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kiedyś numer trzy, teraz wykluczony. Kardynał chce się dostać na konklawe

We wrześniu 2020 roku sensację i szok wywołała wiadomość o tym, że ówczesny papież Franciszek wezwał go na audiencję i w jej trakcie zwolnił go z funkcji prefekta kongregacji oraz pozbawił "praw związanych z godnością kardynała". To zaś oznaczało - jak wyjaśniono - że włoski dostojnik zachował tytuł kardynalski, ale utracił wszelkie stanowiska w Kurii Rzymskiej.

Konsekwencje tej decyzji kardynał Becciu odczuł w tym roku, gdy okazało się, że po śmierci Franciszka nie może wziąć udziału w konklawe. O "sprawie Becciu" informowały wtedy największe gazety. Najostrzej podsumowywała ją gazeta "Il Fatto Quotidiano", która nazywa dostojnika "czarną owcą konklawe".

Duchowny początkowo domagał się wejścia, a następnie odstąpił od tych żądań, co w ogłoszonym liście wytłumaczył tym, że kieruje się dobrem Kościoła i postanowił zachować posłuszeństwo wobec woli zmarłego papieża. Zaznaczył zarazem, że czyni to przekonany o swojej niewinności.

Włoski kardynał Giovanni Angelo Becciu
Włoski kardynał Giovanni Angelo Becciu
Źródło: RICCARDO ANTIMIANI/PAP/EPA

Przez cały proces, zakończony niemal dwa lata temu, obrona kardynała Becciu argumentowała, że jako zastępca sekretarza stanu zajmował się kwestiami administracyjnymi i nie miał wpływu na zakup tej nieruchomości.

Ponadto Becciu został też oskarżony o to, że dokonywał przelewów ze środków Sekretariatu Stanu na konta spółdzielni prowadzonej na Sardynii przez jego brata. Purpurat odpierał także te zarzuty zapewniając, że pieniądze - łącznie ponad 100 tysięcy euro - były przeznaczone na cele charytatywne.

"Proces stulecia" w Watykanie. Skazany kardynał zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Proces stulecia" w Watykanie. Skazany kardynał zabrał głos

Rozpoczęty w 2022 roku proces w Watykanie ujawnił całą serię przypadków nieprawidłowości i lekkomyślności w podejściu do kwestii finansów, a także cień korupcji, wątpliwe inwestycje i ostre konflikty między instytucjami za Spiżową Bramą oraz - jak wówczas podkreślała włoska prasa - doprowadził do poważnych rys na wizerunku Sekretariatu Stanu.

Obrona kardynała Becciu zapowiedziała natychmiast odwołanie się od wydanego wyroku pięciu i pół lat więzienia.

Włoskie media o manipulacji w śledztwie

Proces apelacyjny w nowej sali Trybunału Watykańskiego rozpocznie się ponad półtora roku od ogłoszenia kar w pierwszej instancji, już za pontyfikatu następcy Franciszka, Leona XIV. W jedynym wywiadzie, jakiego dotychczas udzielił, nowy papież powiedział między innymi odnosząc się do zakupu kamienicy przy londyńskiej Sloane Avenue powiedział: - Ileż milionów stracono.

Przewodniczącym składu sędziowskiego będzie hiszpański arcybiskup Alejandro Arellano Cedillo, dziekan Roty Rzymskiej. W składzie sędziowskim będzie także dwóch świeckich.

Proces apelacyjny budzi duże emocje również dlatego, że z opublikowanych przez włoską prasę rozmów prowadzonych na jednym z komunikatorów internetowych wynikało, że w toku śledztwa i procesu mogło dojść do manipulacji i wpływania na zeznania świadków z powodu osobistych pobudek i chęci odwetu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MASSIMO PERCOSSI/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Kościół katolickiPapież FranciszekPapież Leon XIVWatykanKonklawe
Czytaj także:
Pilne
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
Radosław Sikorski
Co na Radzie Bezpieczeństwa ONZ? Sikorski komentuje
Świat
Odchylenie średniej temperatury od normy na wys. 2 metrów nad ziemią
Wielka wymiana mas powietrza. Mamy zamieszanie w pogodzie
METEO
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
PEKIN – 6 października: Ludowy Bank Chin, 6 października 2019 r. w Pekinie, Chiny. Widok z przodu na Ludowy Bank Chin. shutterstock_2158703563
Ważna decyzja chińskiego banku centralnego
BIZNES
Auto uderzyło w przystanek i stanęło w ogniu
Auto uderzyło w przystanek i stanęło w płomieniach
Wrocław
imageTitle
Żodzik do końca wierzyła w sukces. "Medal wyszarpany siłą woli"
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki podczas mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (21.09.2025)
"Pewne osłupienie". Mężczyzna wyprowadzony z mszy z udziałem Nawrockiego
Polska
imageTitle
Podpadł trenerowi. Niedawny bohater Barcelony ukarany
EUROSPORT
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Ostra walka na rynku. "Popyt był rekordowy"
BIZNES
Władimir Putin
Rosja testuje czy prowokuje? "Jedno i drugie"
Polska
Rogożewo. Wypadek motocyklisty
Tragiczny wypadek. Nie żyje motocyklista
Poznań
shutterstock_433071661
Ucieczka przed sankcjami. Gazprom sprzedaje udziały
BIZNES
imageTitle
Znów to zrobił. Jedna partia zadecydowała o tytule w English Open
EUROSPORT
Supertajfun Ragasa
Wstrzymane loty, zamknięte szkoły. Zagraża im supertajfun
METEO
imageTitle
Walka do samego końca. Reszta Świata znów górą
EUROSPORT
Donald Trump
Trump powiedział, kto ma przejąć TikToka
BIZNES
Samolot PLL LOT
Odwołane loty z Brukseli do Warszawy
BIZNES
Zamieszanie w Ferrari w Azerbejdżanie. Hamilton przeprosił Leclerca
Zamieszanie w Ferrari w Azerbejdżanie. Hamilton przeprosił Leclerca
EUROSPORT
Potężne ulewy w Marsylii. Ligowy klasyk przełożony
Potężne ulewy w Marsylii. Ligowy klasyk przełożony
EUROSPORT
Zdjęcia uwięzionego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu
Uprzedzili ruch Erdogana. Opozycja przedłużyła mandat lidera w obliczu fali represji
Świat
Stacja metra Bemowo
Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś darmowa komunikacja miejska
WARSZAWA
shutterstock_2577151519
Sprzedaż, biuletyn, obligacje. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
BIZNES
Kim Dzong Una na sesji Najwyższego Zgromadzenia Ludowego
Kim gotowy na dialog z USA. Stawia warunek
Świat
Karol Nawrocki na spotkaniu z Polonią
Para prezydencka w "amerykańskiej Częstochowie"
Świat
pap_20230710_0OZ
Zrzutka na kłamstwo. Historia pewnej internetowej zbiórki
Szymon Jadczak, Justyna Suchecka
Donald Trump z Eriką Kirk
"Przebaczam mu". Emocjonalne pożegnanie Charliego Kirka
Świat
Donald Trump
Trump o Polsce, Palestyna uznana przez cztery państwa, sukces Świątek
TO WARTO WIEDZIEĆ
28 min
odkurzacze - cnb
PremieraBiuro jak z katalogu luksusu. Zaskakujące wydatki posłów
Chłodno, pochmurno, deszczowo i wietrznie
Duża różnica temperatury. Pogoda na dziś
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica