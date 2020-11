Z profilu papieża Franciszka "polubiono" zdjęcie skąpo ubranej modelki. Watykan sprawdza, jak do tego doszło

Nie jest jasne, jak doszło do zaaprobowania fotografii modelki. Reprezentująca ją agencja natychmiast to wykorzystała, publikując zdjęcie wraz z komentarzem: "Otrzymaliśmy błogosławieństwo od papieża". Zdarzenie skomentowała także modelka pisząc: "Przynajmniej pójdę do raju". Sprawa wywołała konsternację w Watykanie, który teraz - jak podają media - próbuje ustalić, kto za tym stoi, i w tym celu zwrócił się do kierownictwa Instagrama z prośbą o wyjaśnienia. Profil papieża Franciszka na tym popularnym portalu społecznościowym obserwowany jest przez ponad 7 milionów osób. Papieskim profilem zarządza zespół z watykańskiego sekretariatu do spraw komunikacji.