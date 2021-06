"Powiedziałbym, że poszło dobrze". Watykan zadowolony z kontroli i raportu Rady Europy

Watykan z zadowoleniem przyjął raport Moneyval, organu Rady Europy do spraw przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, i zachętę do kontynuowania tej drogi. Moneyval pozytywnie ocenił wysiłki Stolicy Apostolskiej w walce z takimi przestępstwami. - Powiedziałbym, że poszło dobrze - tak ocenę podsumował szef watykańskiego urzędu do spraw nadzoru i informacji finansowej.