"Papież Franciszek odnosił się do pewnych przepisów państwowych". Watykan wyjaśnia

Watykańska administracja skomentowała słowa papieża Franciszka na temat praw dotyczących związków partnerskich, które obiegły świat dzięki premierze filmu dokumentalnego w ubiegłym miesiącu. Zdaniem Stolicy Apostolskiej nie sygnalizowały one zmiany w doktrynie Kościoła dotyczącej homoseksualistów lub poparcia dla małżeństw osób tej samej płci.

Film dokumentalny "Francesco", którego premiera odbyła się na festiwalu filmowym w Rzymie 21 października, trafił na pierwsze strony portali internetowych z powodu słów papieża, że homoseksualiści mają prawo do bycia w rodzinie . Franciszek mówił też, że potrzebne są prawa dotyczące związków cywilnych obejmujące homoseksualistów.

Przedstawione komentarze papieża wywołały pochwałę kościelnych liberałów i wezwanie do pilnych wyjaśnień ze strony konserwatystów. Jak podaje agencja Reutersa, w ubiegłym tygodniu Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej wysłał "notę wyjaśniającą" do swoich nuncjuszów, którzy wysłali ją do biskupów. Notatka została po raz pierwszy opisana przez papieskiego biografa Austena Ivereigha. Źródło watykańskie agencji potwierdziło jej istnienie w poniedziałek, a przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Meksyku opublikował ją na swojej stronie na Facebooku.