Papież Franciszek przeprosił rdzennych Kanadyjczyków

Papież Franciszek przyjął na audiencji w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego przedstawicieli kanadyjskich plemion oraz członków Konferencji Biskupów Kanady. To ostatni punkt wizyty delegacji rdzennych Kanadyjczyków w Watykanie. Papież przeprosił w imieniu Kościoła za katolickie szkoły rezydencjalne, które przez dekady stanowiły narzędzie prześladowań i eksterminacji rdzennej ludności Kanady.

Wcześniej w tym tygodniu przedstawiciele obu grup odbyli osobne spotkania z papieżem. W rozmowach z Franciszkiem wyrażali swoje nadzieje na to, że Kościół Katolicki przeprosi za swoją rolę w prześladowaniu rdzennych Kanadyjczyków i próbie wymazania ich kultury, realizowanej m.in. poprzez szkoły rezydencjalne. Były to instytucje prowadzone przez duchownych, głównie katolickich, w których przymusowo umieszczane rdzenne dzieci były maltretowane, a ich kultura negowana. W ostatnich latach w pobliżu dawnych szkół odnajdywane są setki nieoznakowanych grobów rdzennych dzieci.

Rdzenni Kanadyjczycy chcą, by słowa skruchy padły na ich ziemi. Franciszek przyjął zaproszenie do Kanady, a do jego wizyty w tym kraju prawdopodobnie dojdzie latem. Dokładny termin jednak nie jest znany.