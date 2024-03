Nabożeństwo Męki Pańskiej w Watykanie

Zachęcił, aby przyjąć "zaproszenie, które Jezus kieruje do świata z wysokości swojego krzyża: 'Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię'". - Zwraca się do całej ludzkości, do wszystkich miejsc i wszystkich czasów - dodał kaznodzieja.