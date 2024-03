Papież Franciszek wygłosił orędzie z okazji Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. - Myśl kieruję przede wszystkim do ofiar tak wielu konfliktów, które trwają na świecie, począwszy od tych w Izraelu i Palestynie oraz w Ukrainie - mówił. Jak oświadczył, "wojna jest zawsze absurdem i porażką". Wezwał Rosję i Ukrainę, by dokonały wymiany wszystkich jeńców. Następnie papież udzielił uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.