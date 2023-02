Apel papieża Franciszka po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii

Czas na współczucie, czas na solidarność, pomóżmy Turcji i Syrii - zaapelował papież Franciszek we wpisie zamieszczonym na jego profilu na Twitterze. Papież wezwał również do powstrzymania się od nienawiści i wojen. "Budujmy pokój i braterstwo na świecie" - dodał.

Na profilu Pontifex, redagowanym w dziewięciu językach, w tym po polsku, Watykan opublikował w czwartek następujące słowa Franciszka: "Czas na współczucie, czas na solidarność. Dość nienawiści, dość wojen i podziałów prowadzących do samozniszczenia".

Papież modli się za ludność Turcji i Syrii

W środę papież, zwracając się do wiernych w Auli Pawła VI w Watykanie, powiedział: - Kieruję swoje myśli do ludności Turcji i Syrii , ciężko dotkniętą przez trzęsienie ziemi, które spowodowało tysiące ofiar i rannych.

- Dziękuję tym, którzy angażują się w niesienie pomocy i zachęcam wszystkich do solidarności z tymi obszarami, częściowo już udręczonymi przez długą wojnę. Módlmy się razem o to, aby nasi bracia i siostry mogli iść naprzód w obliczu tej tragedii i prosimy Matkę Bożą, by ich chroniła - mówił Franciszek.