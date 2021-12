Rozmowa w "duchu braterstwa". Metropolita Hilarion spotkał się z papieżem

W komunikacie nie wspomniano, czy tematem rozmowy były przygotowania do ewentualnego drugiego spotkania Franciszka z Cyrylem. O takiej możliwości papież mówił dziennikarzom w samolocie w drodze z Aten do Rzymu 6 grudnia. Zadeklarował wówczas, że jest gotów pojechać do Moskwy, by spotkać się z "bratem", jak nazwał Cyryla.