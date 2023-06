Papież pozostanie w szpitalu. Decyzja "podyktowana przez ostrożność"

Papież Franciszek pozostanie w klinice Gemelli prawdopodobnie przez cały przyszły tydzień. Profesor chirurgii Sergio Alfieriego, który operował go w sobotę, oznajmił, że decyzja w tej sprawie jest "podyktowana przez ostrożność", której celem jest ułatwienie powrotu do zdrowia.

- Poprosiliśmy papieża, by spędził część rekonwalescencji w szpitalu - wyjaśnił profesor Alfieri, zaznaczając, że to decyzja "podyktowana przez ostrożność", której celem jest ułatwienie powrotu do zdrowia po operacji jamy brzusznej. Lekarz zapewnił, że 86-letni papież czuje się dobrze, ma dobre wyniki badań i jest w "doskonałym" humorze.